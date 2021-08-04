إعلامي يكشف عقوبة عبدالرحمن مجدي: إيقافه محليًا وحرمانه من مكافأة الأولمبياد

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استقر مسئولو اتحاد الكرة، على العقوبات المقرر توقيعها على عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي بعد أزمته الأخيرة في طوكيو، خلال مشاركة الفراعنة بالأولمبياد.

وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على شاشة صدى البلد مساء «إن قرار إحالة اللاعب للتحقيق مع اللاعب مجرد إجراء روتيني لكن اتحاد الكرة استقر على عقوبات اللاعب».

وتابع «اتحاد الكرة، قرر حرمان عبدالرحمن مجدي من مكافأة التأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو، وإيقافه محليًا لنهاية الموسم الحالي».