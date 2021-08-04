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نفى هاني أمان رئيس نادي الشرقية للدخان، خلال حديثه مع مسئولي نادي الزمالك، بشأن انتقال لاعب وسط الفريق الأبيض أيمن حفني، إلى إيسترن كومباني بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف أمان في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten، أنه لم نحدد صفقات الموسم المقبل حتى الآن، وننتظر نهاية الدوري الممتاز لتحديد احتياجات الفريق وبدء المفاوضات مع مسئولي الأندية.

واختتم أمان، أن الشرقية للدخان لن يكون صيدا سهلا في الدوري الممتاز، ولن يكتفي بالتواجد فقط، بل أن هدف مجلس إدارة النادي، هو البقاء في الدوري، ثم التواجد بوسط الجدول، حيث سيتم التعاقد مع العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في الممتاز لتدعيم صفوف الفريق.