«نادال» منتقدًا «ديوكوفيتش»: أنت قدوة للأطفال

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أكد نجم التنس الإسبانى رافائيل نادال، الأحد الماضى، أن نظيره الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا يعتبر قدوة بالنسبة للكثير من الأطفال، وهو ما يحتم عليه تجنب تكرار التصرفات التى قام بها فى الأوليمبياد، بعد خسارة مباراتى نصف النهائى وتحديد المركز الثالث، وتوديعه المنافسات دون تحقيق ميدالية.

وهنأ نادال مواطنه بابلو كارينيو الذى فاز بالميدالية البرونزية فى الأوليمبياد على حساب ديوكوفيتش، معربا عن سعادته بالإنجاز الذى حققه اللاعب له ولإسبانيا، مشيرا إلى أن الفوز بميدالية أوليمبية يعتبر أمرا «مميزا للغاية».

وعن تصرفات ديوكوفيتش بعد الخسارة فى مباراة الميدالية البرونزية، بعدما عبر عن غضبه العارم بإلقاء مضربه على المدرجات قال النجم الإسبانى «لحسن الحظ لم يكن هناك متفرجون فى المدرجات ولم يتعرض أى شخص للأذى. هذه الأمور تحدث من حين لآخر، ولكن علينا أن نحاول تجنبها». وتابع: «من المهم أن يتجنب لاعب بحجم ديوكوفيتش مثل هذه التصرفات، فهو قدوة بالنسبة للكثير من الأطفال، وفى النهاية مازال المصنف الأول وأحد أفضل نجوم التنس على مر التاريخ».

وأشار «الماتادور» إلى أنه يتفهم ردة فعل النجم الصربى لأنه لاعب تنافسى لأبعد الحدود، ولكنه أكد، فى الوقت نفسه، أن اللاعب قد حقق العديد من الألقاب وعليه استيعاب الأمر بشكل أفضل.

وكان ديوكوفيتش قد فقد فرصة تحقيق «السلام الذهبى» هذا العام بعد السقوط فى نصف نهائى الأوليمبياد، قبل أن تزيد صعوبة الأمور عليه بخسارة الميدالية البرونزية، بالخسارة فى مباراة تحديد المركز الثالث أيضا.