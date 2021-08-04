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«أتلتيكو» و«إشبيلية» يتصارعان على نجم إسبانيا الصاعد بعد تألقه فى أوليمبياد طوكيو 2020

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«أتلتيكو» و«إشبيلية» يتصارعان على نجم إسبانيا الصاعد بعد تألقه فى أوليمبياد طوكيو 2020 «أتلتيكو» و«إشبيلية» يتصارعان على نجم إسبانيا الصاعد بعد تألقه فى أوليمبياد طوكيو 2020

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يقدم المهاجم الإسبانى، رافا مير، مستويات مميزة مع منتخب بلاده الأوليمبى، فى أوليمبياد طوكيو، توجها بثلاثية فى شباك كوت ديفوار خلال الفوز (5-2)، فى ربع النهائى.

ولفت مير، الذى كان معارًا لهويسكا فى الموسم الماضى، أنظار كبار الدورى الإسبانى، ليقترب مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزى من العودة إلى الليجا، عبر بوابة أتلتيكو مدريد أو إشبيلية، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

ويمتد عقد اللاعب مع ناديه الإنجليزى لعام آخر، لكنه لا يفكر فى مواصلة المسيرة فى البريميرليج. وهو ما قد يشعل الصراع بين الروخى بلانكوس والفريق الأندلسى، فى الأيام المتبقية من موسم الانتقالات، من أجل الحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا.

وفى حال مواصلة «مير» مسيرة التألق الأوليمبى، ونجاحه مع منتخب بلاده فى حصد ميدالية، سيضمن المهاجم الشاب الحصول على فرصة للعودة إلى الليجا، ضمن أحد أفضل الفرق، بصفته من أبرز المواهب الإسبانية فى الفترة الحالية. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أيضًا أن وكيله خورخى مينديز عرضه على برشلونة لضمه هذا الصيف.

وقال جناح الإسبانى الأوليمبى، ميكيل أويارزابال، إن فريقه مرَّ بيوم صعب أمام نظيره الإيفوارى، فى ربع نهائى دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

وهى المباراة التى استمرت للوقت الإضافى، وحسمها «الماتادور» بخمسة أهداف مقابل اثنين، وهو ما أعطى الفريق دفعة معنوية ورغبة فى المواصلة حتى النهاية، على حد تعبير اللاعب.

وقال أويارزابال، فى مؤتمر صحفى: «نشعر بالسعادة، ولكن بالإنهاك أيضًا، بعد المجهود الذى بذلناه.. بذل الفريق مجهودًا كبيرًا، ونجحنا بفضله فى الفوز بالمباراة».

وأضاف: «وثقنا فى حظوظنا فى أصعب لحظات المباراة، الآن نشعر بسعادة كبيرة ورغبة فى المواصلة، وهو ما يكون أهم من الحالة البدنية أحيانًا».

وعن تغيير مركزه من جناح لمهاجم وهمى مع المنتخب الأوليمبى، والتنافس الكبير بينه وبين المهاجم رافا مير، قال: «احتاجنى المنتخب فى هذا المركز.. ونجحنا فى التأكيد على أن أى لاعب يستطيع تقديم أفضل ما لديه فى أى مركز».

وواصل: «أنا ورافا لدينا مميزات مختلفة فى طريقة اللعب، وفى النهاية نتواجد هنا من أجل مساعدة الفريق.. أنا هنا لتنفيذ ما يطلبه منى المدير الفنى».

المصرى اليوم

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