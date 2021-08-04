«المهن التمثيلية» تنعي الفنانة فتحية طنطاوي

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نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء إثر تعرضها لجلطة في القلب.

كانت الفنانة فتحية طنطاوي بدأت مشوارها الفني في المسرح مطلع الستينات، ثم اتجهت بعد ذلك للعمل في التليفزيون والسينما.

كان من أشهر أعمالها التليفزيونية، و«سلسال الدم»، و«صرخة أنثى»، و«عباس الأبيض في اليوم الأسود»، والبخيل وأنا، والناس في كفر عسكر، وغيرها من الأعمال.

كما قدمت للسينما، أفلام منها ديل السمكة، اضحك الصورة تطلع حلوة، لحم رخيص، السجينة 67، المحاكمة، الطوق والأسورة.

من جانبها نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة فتحية طنطاوي، مشيرة إلى أنه طوال رحلاتها الفنية قدمت الكثير من الأعمال الهامة، ونجحت فى صنع نجومية من نوع خاص.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها، إن صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة ستكون ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.