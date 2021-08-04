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5 قرارات لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي .. الاستمارة والشروط الجديدة

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5 قرارات لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي .. أسعار الاستمارة والشروط الجديدة 5 قرارات لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي .. الاستمارة والشروط الجديدة

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من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت ممكن، أصدرت وزارة الداخلية 5 قرارات على فترات متقاربة، بدأت بمكاتب سجل مدني جديدة في القاهرة والمحافظات، كما قررت تمديد ساعات العمل في عدد من مكاتب السجل المدني إلى الساعة الـ 9 مساءا.

وقررت وزارة الداخلية أيضًا أرسال مأموريات خارجية لاستخراج بطاقة شخصية للحالات الإنسانية في المستشفيات والمنازل بالمجان، كما قررت الوزارة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة استخراج البطاقات الشخصية للسيدات من أهالي القرية في عدد كبير من محافظات المختلفة كما قررت استمرار العمل في عدد من السجلات المدنية طوال أيام الأسبوع

تواصل «المصري اليوم» تقديم سلسلة خدماتها لقراء وتنشر خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة في ساعتين.

- استمارة بطاقة الرقم القومي يتم الحصول عليها من أي سجل مدني.

- اعتماد مهنة من النقابة المختصة أو من جهة العمل.

- في حالة عدم وجود عمل تقديم صورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على أصل الشهادة

- تقديم اثبات شخصية بطاقة رقم قومي أو جواز سفر

- في تغيير محل الإقامة يشترط إن يكون التغير بعقد البيع أو الايجار موثق بالشهر العقاري، أو احضار إيصال مرافق.

- تقديم وثيقة الزواج للزوجات فقط.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2021

ثلاث أنواع من استمارة البطاقة الشخصية تختلف كلا منها حسب أسعارها والمدة المحددة لاستلامها

- الأولي الاستمارة المميزة سعرها بـ 170 جنيهاً ويستلم المتقدم البطاقة بعد 24 ساعة.

- الثانية الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهاً وتمكن المتقدم من أستلام البطاقته بعد ثلاث أيام.

- الثالثة الاستمارة العادية بـ 45 جنيها وتمكن المتقدم من الحصول على البطاقة بعد 15 يوما من تاريخ تسليم الاستمارة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن موقع إكتروني هنــــا يمكن المواطنين من استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل دون الذهاب إلى السجل المدني.

وأقرأ أيضا: بالخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد على الإنترنت

المصرى اليوم

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