«صراع الأصوليات» و«نون النسوة» فى العدد الأحدث لـ«ميريت»

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ثلاثة ملفات مهمة وغنية تضمنها العدد الأحدث من مجلة ميريت الثقافية عدد أغسطس 2021، وتحت عنوان «صراع الأصوليات.. عن رفض مسيحيى الشرق مبدأ الفصل الغربى!»، كتب سمير درويش رئيس تحرير المجلة يقول فى المقال الافتتاحى لرئيس تحرير ميريت: إذا كان المسلمون فى لحظة الضعف التى يمرُّون بها، يحاول نفر منهم أن يعيد تأويل بعض الموروث القديم، ويحاول إيجاد مبرِّرات للخطابات التى تلائم اللحظة الراهنة، فما الذى يمنع مسيحيى الشرق من ذلك، بالرغم من أن الغرب تجاوز هذه الإنتاجات القديمة، وانطلق باتجاه مزيد من الحرية والديمقراطية واحترام حق الغير فى اعتقاد ما يشاء؟. وقد جاء الملف الأول، الملف الثقافى، تحت عنوان «لماذا يرفض مسيحيو الشرق تجديد خطابهم الأصولى؟».

سمير درويش - صورة أرشيفية

وضم الملف ثمانية مقالات: المسيحية فى مصر للقاص والروائى رءوف مسعد، وتجمدت الأرثوذكسية عند خلقيدونية لمؤمن سلام، المسيحيون الشرقيون فى بلاد الغرب للدكتور ماجد عزت إسرائيل (مصرى- ألمانيا)، الأصولية المسيحية بين الحاجة والرفض للتجديد الدينى لعصام الزهيرى، قراءة فى التاريخ وتفهم واستقراء للحاضر والمستقبل لأيمن عجمى (مصرى- أمريكا)، الحروب الصليبية وكرنفال الاستقطاب الدينى للدكتور محمد فياض، أقباط المهجر ودور الكنيسة لفرانسوا باسيلى (مصرى- أمريكا)، وهل كانت هيباتيا ملهمة نور أم رسولة ظلام؟ لسمر لاشين. فيما خصصت كل مقالات الملف الثانى، رؤى نقدية، لمناقشة رواية «ضمير المتكلم» التى صدرت حديثًا للشاعر والناقد الجزائرى فيصل الأحمر، تضمن الملف خمسة مقالات: لكل من الدكتورة وسيلة بوسيس (من الجزائر)، وطارق بوحالة (من الجزائر) والدكتور محمد يونس (من العراق)، والدكتور خالد أقيس (من الجزائر)، والطيب خالدى (من الجزائر). ومروة لعريبى (من الجزائر)، وحوار مع فيصل الأحمر أجرته خديجة نايلى (من الجزائر). فى حين تم تخصيص الملف الثالث «نون النسوة» لمناقشة المتتالية القصصية «مثل أسرة سعيدة» لتيسير النجار، وضم مقالات للدكتور إبراهيم منصور، والدكتورة إشراق سامى (من العراق)، والباحثة دينا نبيل. وقصة قصيرة لم يسبق نشرها لتيسير النجار وفى باب الشعر، تضمن اثنتى عشرة قصيدة للشعراء: أمجد ريان، على عطا، بهيَّة طلب، محمد عليم، عبد الوهاب الملوح (من تونس)، وداد بنموسى (من المغرب)، محمد عبد الحميد توفيق، أشرف قاسم، حسنى التهامى (مرثية للشاعر إيهاب خليفة)، شهدان الغرباوى، عبد الكريم هداد (من العراق- السويد)، وأحمد حميد الخزعلى (من العراق). وتضمن باب «القصة» ثمانى قصص للكُتَّاب: محمد داود، عبد الحميد البرنس (من السودان)، سفيان رجب (من تونس)، غفران طحان (من سوريا)، وليد العقاد (من فلسطين)، هدى يونس، هايدى عمار، وسهير السمان (من اليمن). وتضمن باب «تجديد الخطاب» مقالين: الحلاج.. بين الناسوتية واللاهوتية للدكتور عزيز بعزى (من المغرب)، والإسلام والعلم.. علاقة تكامل أم صراع! كتبته سلوى فاروق. وفى باب «حول العالم» ثلاث ترجمات: للدكتور محمد عبده أبوالعلا والسورية لمى الحَسَنية وعاطف محمد عبد المجيد، قصائد للشاعر والروائى الفرنسى ﭽول رينار بعنوان «مِنْ تَأمّلاتِ فى الحياة». وفى باب «ثقافات وفنون» نقرأ حوارًا أجرته رشا حسنى مع الشاعر فتحى عبد السميع، وفى ملف «سينما» مقال د. لنا عبد الرحمن وفى باب «آثار» كتب د. رضا محمد عبد الرحيم بعنوان «العقاد يكتب عن مقياس تقدم الأمم»، وفى «شخصيات» مقال الشاعرعبد الرحيم طايع عن الروائى وحيد الطويلة. «تاركُ ما يركضُ خلفه النَّاسُ من أجل الكِتَابة!»، ومقال د.ناصر أحمد سنة عن «الفن المعمارى فى أدب جمال الغيطانى» بينما تضمن ملف «كتب» مقالين: لمختار سعد شحاتة وخديجة مسروق (من الجزائر). فيما كانت هدية العدد «كتاب ميريت» المجموعة القصصية «دفاتر عائلية»، للقاصة العراقية د.إشراق سامى.

غلاف الكتاب

بقى القول إن لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنانة الأرمينية ليانا أساتريان، الرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة المصرية راندا إسماعيل، والصور الفوتوغرافية فى بدايات الأبواب وفى ظهر الغلاف للفوتوغرافى الأردنى سامى الزعبى.

والمجلة تصدر عن دار ميريت للنشر لمديرها العام الناشر محمد هاشم، وتتألف هيئة تحرير المجلة «ميريت الثقافية» من: سمير درويش رئيسا للتحرير، وعادل سميح نائبا لرئيس التحرير، وسارة الإسكافى مديرا للتحرير، الماكيت الرئيسى إهداء من الفنان أحمد اللباد، والمنفذ الفنى إسلام يونس.. ورابط التصفح الإلكترونى للمجلة هو:

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