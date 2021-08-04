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"بلدية محايل" ترفع 2398 طنًا من المياه و478 م3 مخلفات بسبب الأمطار الغزيرة

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حافظ لـ"سبق": تعاملنا مع الحالة بـ22 معدة وآلية و180 عاملاً والجهود مستمرة

كشف سعيد بن علي حافظ رئيس بلدية محايل لـ"سبق" عن رفع البلدية لـ 2398 طنًا من مياه الأمطار و 478 م 3 من المخلفات بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة أول أمس، وأضاف أنه تم التعامل مع تلك الحالة من خلال 22 معدة وآلية بينها 10 قلابات و180 عاملاً.

وتفصيلاً، أكد "حافظ" أن الجهود مستمرة في ظل التقلبات الجوية التي لا تزال تخيم على المحافظة والأحياء التابعة لها.

وأبان أن العمل يسير وفق خطة معدة مسبقًا للتعامل مع الوضع القائم الذي سبقه تنظيف العبارات وأماكن تصريف المياه وإزالة المسببات التي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه.

وكانت الأمطار الغزيرة قد خلفت عددًا من الحوادث بينها انحراف شاحنة وإغلاقها جزءًا من طريق أبها محايل واصطدام ميكروباص بأحد الجبال باشرته الجهات الأمنية ونشرتها "سبق" في حينها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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