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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باختيار إسرائيل كعضو مراقب بمفوضية الاتحاد الأفريقي، قائلا: إن هذا القرار اتخذته المفوضية بعيدًا عن الاتحاد الأفريقي.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «مين وافق ومن قِبل أن تكون إسرائيل عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي».

ولفت إلى أن مصر أعلنت اعتراضها على هذا القرار، إضافة إلى 6 دول أخرى، هي جيبوتي، الجزائر، جزر القمر، تونس، ليبيا، موريتانيا.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، «بأي صفة، يتخذ موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي هذا القرار دون الرجوع للدول الأعضاء والتي من بينها دول مؤسسة للاتحاد وعلى رأسها مصر»

وأردف أن موسى فقيه بالتأكيد يجامل إثيوبيا ولكن هذا لا يصح أن تكون المجاملة على حساب العالم العربي، متسائلا: ماذا يعني حضور إسرائيل لمفاوضات سد النهضة، وهو ما لم تسمح به مصر.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أعتقد أن هذا الموضوع يمكن أن يتم تصعيده ويكون له تداعيات خطيرة.