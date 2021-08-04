أخبار عاجلة

"المنيع" : التحايل على السعودة خيانة للبلاد.. ورواتب الشركات الوهمية لا تجوز -
"كفاءة" يُجري مقارنة بين المكيفات تكشف عن توفير السبيليت 35 % -
بعد الاختفاء أشهرًا.. الكلاب الضالة تعود لـ"ريان مكة".. وشكاوى السكان تتجدَّد -
"الفهد" يطالب بتأجيل مبادرة التوطين في المدارس الأهلية بسبب "كورونا" -
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي (الرابط) -
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة -
الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة -
متحدث طالبان لـ أحمد موسى: سيطرنا على أفغانستان وسنقيم نظامًا إسلاميًا.. ولن نسمح بحفلات الغناء -
رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: نقف إلى جانب الشعب الأفغاني ومطالبهم -
واشنطن : الدبلوماسيون الأمريكيون يتواصلون مع طالبان في الدوحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بسبب منح إسرائيل صفة مراقب.. أحمد موسى يهاجم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ()

Print
بسبب منح إسرائيل صفة مراقب.. أحمد موسى يهاجم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي (فيديو) بسبب منح إسرائيل صفة مراقب.. أحمد موسى يهاجم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باختيار إسرائيل كعضو مراقب بمفوضية الاتحاد الأفريقي، قائلا: إن هذا القرار اتخذته المفوضية بعيدًا عن الاتحاد الأفريقي.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «مين وافق ومن قِبل أن تكون إسرائيل عضو مراقب بالاتحاد الأفريقي».

ولفت إلى أن أعلنت اعتراضها على هذا القرار، إضافة إلى 6 دول أخرى، هي جيبوتي، الجزائر، جزر القمر، تونس، ليبيا، موريتانيا.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، «بأي صفة، يتخذ موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي هذا القرار دون الرجوع للدول الأعضاء والتي من بينها دول مؤسسة للاتحاد وعلى رأسها مصر»

وأردف أن موسى فقيه بالتأكيد يجامل إثيوبيا ولكن هذا لا يصح أن تكون المجاملة على حساب العالم العربي، متسائلا: ماذا يعني حضور إسرائيل لمفاوضات سد النهضة، وهو ما لم تسمح به مصر.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أعتقد أن هذا الموضوع يمكن أن يتم تصعيده ويكون له تداعيات خطيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

مشاهدة مباراة الزمالك ووادي دجلة مباشر الآن في الدوري المصري .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

الاهلي وطلائع الجيش مباشر الان في الدوري المصري الممتاز 2021 .. لحظة بلحظة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

شاهد.. فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة في البحيرة

شاهد.. فيديو لحظة سقوط سيارة عريس وعروسته بترعة في البحيرة