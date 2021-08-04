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وزير الرياضة: رفضنا مدرب «أوفر تايم» لـ منتخب اليد.. ونخطط لأولمبياد 2024

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وزير الرياضة: رفضنا مدرب «أوفر تايم» لـ منتخب اليد.. ونخطط لأولمبياد 2024 وزير الرياضة: رفضنا مدرب «أوفر تايم» لـ منتخب اليد.. ونخطط لأولمبياد 2024

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه يتم التخطيط للفريق المصري من كرة اليد منذ العام 2018، موضحًا أن التخطيط منذ توليه مهمة الوزارة كان لبطولة أفريقيا، ومن ثم بطولة العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بدأ في مطلع 2019 التخطيط لأولمبياد 2024، نظرًا لضيق الوقت لـ طوكيو 2020، ولكن تأجيل البطولة أتاح الاستعداد لها.

ولفت الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الإعداد لبطولة أولمبياد طوكيو 2020 كان عامين وشهرين، مشيرًا إلى أن هذه غير كافية.

وأردف أن المدرب الذي كان يدرب منتخب لكرة اليد تلقى عرضًا من كبريات الفرق الإسبانية، وعرض تدريب منتخب مصر «أوفر تايم»، ولكن مصر رفضت.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن المدرب الجديد تغطي تكاليفه الوزارة، موضحًا أنه تم تخطي بطولة بنجاح.

وأكد أن مصر تنافس في الأولمبياد الحالي على 2 ميدالية في المصارعة، و2 في الكاراتيه، واحتمال أولمبية في الفروسية، وميدالية الخماسي الحديث احتمالية التتويج بها عالية جدًا، موضحًا أن جيل التايكوندو سوف يكمل حتى النسخة المقبلة 2024.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك جيل «18 عاما» متميز جدًا في السلاح، سوف يتم إعداده للحاق بالبطولة المقبلة، إلى جانب أن هناك جيل متميز في الجمباز سوف يشارك في 2024.

وواصل حديثه، أنه تم توقيع برتوكول مع الأكاديمية العربية لتقديم منح دراسية للأبطال خلال تواجده في مصر، لافتا إلى أن هناك منح في الجامعات بتخفيضات كبيرة جدا.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي، أن مصر وصلت في منافسات الفروسية إلى مرحلة لم تصل لها من قبل، مردفًا «لا نقبل إلا بالتنافسية».

وأكمل كلامه قائلًا: إن إنجلترا لم تحصل على في أولمبياد 1997 سوى على ميدالية واحدة، ولكنها وضعت خطة طويلة الأجل من أجل نسخة 2012 في لندن.

وحول إمكانية تنظيم القاهرة الأولمبياد في المستقبل، قال الوزير، «احنا كويسين جدًا جدًا، وبخيرتي وما نفذناه في بطولة أفريقا لكرة القدم 2019، ومن ثم بطولة العالم في اليد، يمكنني القول أن مصر قادرة على تنظيم أي بطولة في أي وقت دون مبالغة».

المصرى اليوم

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