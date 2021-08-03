نائب محافظ القليوبيه تتفقد مشروعات طوخ لإزالة المعوقات

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تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الثلاثاء، أعمال الخطة الاستثمارية والمشروعات الجارية بمدينة طوخ، لدفع الأعمال بها، وإزالة كل المعوقات لتسليم هذه المشروعات في المواعيد المحددة لها.

وقال بيان صحفي، إن الجولة شملت تفقد مشروع توسعات مدرسة محمد صبرى البيجاوى بسنهره، للوقوف على مشكلة عدم استكمال الأعمال بها، وإنهاء تلك المشكلة لتسليم المشروع في الموعد المحدد له، وذلك بحضور أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، ومصطفى حسانين نائب المدينة.

كما تابعت نائب المحافظ، مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية كفر الحصافة المقامة على مساحة 4 أفدنة باعتماد مالى 141 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 52%، وجاري إنهاء التوريدات للأعمال الكهروميكانيكية للعمل على إنهاء المشروع.

وطلبت الشركة المنفذة رصف طريق مدخل محطة المعالجة، وعلى الفور تم إخطار إدارة طرق طوخ لإعداد مقايسة بالطريق المطلوب رصفه، تمهيدا لإدراجه ضمن خطة الرصف المستقبلية.

وأثناء المرور الميدانى، تبين وجود تراكم لناتج التطهير على جسر مصرف القليوبية العمومي، وهنا شددت «ريان»، على رئيس المدينة بضرورة رفع ناتج التطهير حفاظا على النظافة العامة، وعلى الفور تم إخطار الإدارة العامة لصرف القليوبية لرفع ناتج التطهير.

واختتمت جولتها بتفقد مشروع إنشاء وحدة صحية بعزبة خلوة عبدالنبى للوقوف على المشاكل الموجوده وازاله المعوقات بها، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة الأمر مع الجهات المختصة، وإنهاء كل ما يعوق تنفيذ المشروع حتى يتم البدء في استكمال أعماله.