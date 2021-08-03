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أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية ()

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أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية (فيديو) أحمد موسى: الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطنين بالتنمية ()

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح أكد أن هدف مبادرة «حياة كريمة» إسعاد الناس، مشيرًا إلى أن الدولة لديها طموح كبير في التطوير، وهناك آمال لجميع المصريين؛ لتصبح حياتهم أفضل.

وأضاف موسي، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» على صدى البلد، أن الرئيس لم يرض بالتطوير الذي حدث لكنه يرغب بالمزيد ويريد خيرا كثيرا لمصر، معلقًا: «مفيش حد مصري ليس له جذور ريفية، لذا ما ينفذ في القرى يعود مفعوله على سكان القاهرة».

وتابع: «الدولة تنفذ لطلاب المدارس وجبة غذائية صحية.. والرئيس السيسي طمأن المصريين على مستقبل المياه في خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن الزيادة السكانية.. كل حاجة بتتواجه ما عدا أزمة السكان».

وأردف: «ما يجري الآن في مصر كان له صدى لمواجهة أزمة زيادة السكان.. نسب الزيادة السكانية ضخمة، ولولا التوسع في الزراعة والمساكن، وتوفير السلع الغذائية والتموينية، كانت ستحدث كارثة».

وأشار موسى إلى أن الزيادة السكانية سبب عدم شعور الناس بالتنمية التي تحدث على الأرض، مضيفا أن الدولة تواجه ارتفاع الأسعار- خاصة في ظل كورونا- بزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف موسى أن الرئيس السيسي تحدث عن الحرارة وتأثيرها على الزراعة، مضيفا أن السيسي تعهد في 2014 ببناء مصر، بالاشتراك مع الجميع وليس بمفرده، مضيفا أن الرئيس استلم حكم البلاد في ظروف صعبة.

وأوضح أن السيسي يتخذ أي قرار بناء على مصلحة الـ100 مليون مصري، لافتا إلى أن إنجازات الرئيس في قطاع الكهرباء جنبت مصر حالة صعبة كانت ستعيشها في الصيف.

وتابع: الرئيس السيسي قال لشعبه أنتم من حملتوني المسؤولية.. لذا هو يتحذ القرارات لصالح الجميع»، مشيرًا إلى أنه كانت هناك قرارات لا يستطيع أحد الاقتراب منها، لكن السيسي فعل ذلك.

المصرى اليوم

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