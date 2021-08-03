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المعلق الجزائرى حميد لبراوى: سأحضر إلى لتقبيل رأس كاتونجو

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المعلق الجزائرى حميد لبراوى: سأحضر إلى مصر لتقبيل رأس كاتونجو المعلق الجزائرى حميد لبراوى: سأحضر إلى لتقبيل رأس كاتونجو

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أكد الجزائرى حميد لبراوى معلق كرة اليد، انه شعر بفخر كبير بعدما علّق على مباراة منتخب امام المانيا وتقديم الفراعنة مستوى مذهل مما قادهم للتأهل إلى نصف نهائى الاولمبياد.

وقال حميد لبراوي، في تصريحات تلفزيونية، إن جميع اللاعبين في يستحقون الاحتراف واللعب في أكبر الاندية العالمية، مضيفا انه يرى ان الحارس كريم هنداوى كاتونجو هو افضل لاعب في مباراة اليوم عن جدارة.

وأضاف :«سأحضر إلى مصر لتقبيل رأس كاتونجو لاننى وعدته بانه لو فازت مصر على المانيا سأحضر لمصرى لأقبل رأسه وهو يستحق ذلك».

تابع أن وزير الرياضة دعاه للحضور إلى مصر وسألبى الدعوة لأننى أحب مصر وأقدرها كثيرا.

المصرى اليوم

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