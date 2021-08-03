مكة : ضبط مواطن بحوزته 28 كلجم من الحشيش
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والإلكتروني،...
تنظر هيئة الغذاء والدواء في 569 تظلما قدمتها منشآت خاضعة لرقابة الهيئة على العقوبات الصادرة بحقها وتم التحقق من 3479 مخرجا فنيا من...
هطلت، أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت أبها وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومراكز العرين، وشني، والجوة، والربوعة،...
يدشن، اليوم، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، قارب الإسعاف البحري التابع للخدمات الصحية بجزر فرسان لنقل الحالات الحرجة من...
تسببت مياه السيول في إتلاف مجرى مزلقان حي نهيقة بنجران، إذ تراكمت الأحجار والقطع الأسمنتية أمام منازل المواطنين الذين احتجزوا ولم...
يرعى محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، مساء الخميس، كرنفال «اللومي الحساوي»، فيما تنطلق الفعاليات اعتبارًا من...