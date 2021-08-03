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قال أحمد حسام ميدو مهاجم مصر السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس أنه ولأول مرة يرى منتخب أوروبي ينبهر بمصر والمصريين .

وتابع :«لأول مرة في تاريخ أي لعبة جماعية أري منتخب أوروبي كبير ينظر للاعبي مصر برهبة وانبهار.. لاعبي يد ألمانيا كانوا ينظرون اليوم للاعبي منتخبنا»بانبهار«

وأضاف: «كنت أتساءل طوال المباراة اليوم، هل منتخب ألمانيا ضعيف؟ لكن بالعكس، لاعبي مصر هم من جعلوهم يظهرون بتلك الصورة» .

وواصل: «كرة اليد المصرية لعبة مشرفة يجب أن يتم دراستها من قبل بقية المنتخبات المصرية في جميع الألعاب، وأحيي من اختار باروندو»المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأصبحت مصر أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزها على ألمانيا 31-26 الثلاثاء في دورة طوكيو.

وتلعب مصر في نصف النهائي مع فرنسا