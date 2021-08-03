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استشاري التغذية العلاجية: حديث الرئيس عن الوجبة المدرسية له بعد أمن قومي

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استشاري التغذية العلاجية: حديث الرئيس عن الوجبة المدرسية له بعد أمن قومي استشاري التغذية العلاجية: حديث الرئيس عن الوجبة المدرسية له بعد أمن قومي

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قال الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح عن الوجبة المدرسية له بعد أمن قومي، حيث أن الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي يرغب في أن يكون أغلب الشباب المصريين المتقدمين لكليات الحربية والشرطة لائقين رياضيًا وطبيًا.

وأضاف «فهمي» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الهدف الثاني من توفير وجبة مدرسية للطلاب هو مراعاة الحالة الاجتماعية للفقير كالعادة، حيث أن الرئيس السيسي يركز على محدودي الدخل، فالوجبة المدرسية ستهم عدد كبير جدًا من الفقراء في الأماكن النائية حتى البعد الإنساني.

وتابع: «في بعض الطلاب ممكن يروحوا المدرسة في بعض المناطق عشان ياخدوا الوجبة وبالتالي أنا هخلي الطالب يتعلم بطريقة غير مباشرة»، موضحًا أن الطفل الذي يخرج للعمل من أجل كسب المال لأسرته سيذهب للمدرسة ويحصل على وجبة مدرسية وأحيانا يتم دفع دعم مادي له.
وأردف، أنه تم بدء التطبيق الفعلي لتنفيذ الوجبات المدرسية، مناشدًا: «لازم كانتين المدرسة لا يخرب هذا المنظور حيث وجود وجبات صحية يتلقاها الطلاب في المدرسة والكانتين يبيع وجبات غير صحية»، مؤكدًا: «لابد من التطبيق الجيد لفكرة الوجبات الغذائية هنلاقي جيل خالي من التقزم والسمنة والأمراض بشكل ملحوظ».

المصرى اليوم

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