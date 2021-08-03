الأمم المتحدة تكشف نزوح 220 ألفا في ميانمار

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» نزوح داخلي لأكثر من 220 ألف شخص تحت وطأة الاشتباكات المسلحة في ميانمار منذ استيلاء الجيش على السلطة، مطلع فبراير الماضي.

وقال دوجاريك، إن أكثر من 220 ألفا نزحوا داخليًا جراء الاشتباكات المسلحة في المناطق الغربية والشمالية والجنوبية الشرقية من ميانمار، وجاء في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الأممي، بأن «انعدام الأمن الغذائي يتزايد ولا تزال الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والقطاع المصرفي متوقفة».

وأوضح دوجاريك أن «الأمم المتحدة الشركاء في المجال الإنساني، يحاولون الوصول إلى حوالي 3 ملايين من الأشخاص الأكثر ضعفًا بالمساعدة والحماية، لكن هناك عقبات بسبب قيود وعقبات أخرى منها انعدام الأمن، وإغلاق الطرق، وقيود السفر».