مؤتمر مشترك بين «الري» و«الزراعة» لتنفيذ مشروع تأهيل المساقي في المنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، الأجهزة الفنية بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين الوزارتين وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.

وقال وزير الري إن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، موضحا أن المشروع يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات .

وأضاف «عبدالعاطي» أن ذلك يأتي في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية.

من جانبه، قال المهندس محمود السعدي، مستشار وزير الري لشؤون إدارة المياه، إنه تم اليوم بمحافظة المنوفية عقد مؤتمر مشترك بين وزارتي الرى والزراعة وبعض الجهات المعنية لبحث طرق تمويل مشروع التحول للرى الحديث وتفعيل القرار الوزاري المشترك بين وزارتى الري والزراعة بشأن تأهيل جميع المساقي الخصوصية وتطبيق أنظمة الري الحديث بالتزامن مع أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع.

وأضاف «السعدي» أنه خلال المؤتمر قام ممثلو وزارتي الري والزراعة بعرض السياسة المائية والمشروعات القومية التي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكل المزارعين، وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية والدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائى ورئيس فرع البنك الزراعي بمحافظة المنوفية ومديرو عموم (الري- التوجيه المائي- تطوير الري- التوسع الافقي- الاراضي والمياه- التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية) .

وأوضح مستشار وزير الري أن الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى قامت بعرض بعض المواد الاعلامية الخاصة بالممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديث وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الاسمدة والعمالة والطاقة .

وأشار «السعدي»، إلى قيام الإدارة المركزية للتوجيه المائي بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الرى الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.

واختتمت فعاليات المؤتمر بالاتفاق على قيام الجمعيات الزراعية بتجميع موافقة جميع المزارعين في زمامها على تأهيل المساقى وتنفيذ الرى الحديث، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة على مستوى المحافظة من زمامات وأطوال المساقي وأسماء المنتفعين الحائزين للاراضي الواقعة بزمام الترعة ومساقيها، وعقد اجتماعات اسبوعية للروابط والجمعيات الزراعية على مستوى كل هندسة وإعداد كافة المستندات اللازمة للتمويل والبدء في تنفيذ تأهيل المساقي والري الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية بالتنفيذ، وعقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة على مستوى المحافظة.