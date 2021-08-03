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وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتوفير الغذاء الصحي والآمن لجميع المواطنين بأسعار مناسبة

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وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتوفير الغذاء الصحي والآمن لجميع المواطنين بأسعار مناسبة وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتوفير الغذاء الصحي والآمن لجميع المواطنين بأسعار مناسبة

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استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، يرلان بايداوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والوفد المرافق له بحضور الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور شعبان سالم مدير قطاع الشؤون الاقتصادية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وبعض قيادات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لبحث التعاون بين والمنظمة الدولية في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام لجميع المواطنين وبأسعار مناسبة، وتم عرض رؤية الدولة المصرية لتطوير الزراعة والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام في مصر وذلك للعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا الهامة والتي تمثل ركيزة أساسية حتى للدول الكبرى خاصة في ظل انتشار ، مشيرا إلى مرونة قطاع الزراعة حيث أنه من القطاعات التي تتحمل الصدمات كما أنه قطاع استثماري واعد حيث يمثل نسبة ١٥٪ نسبة مشاركته في الدخل القومي كما يسهم في حل مشكلة الفقر ومعدل النمو به متسارع.

وأكد القصير أن الدولة المصرية قد قامت منذ فترة بالتوسع في إقامة المشروعات القومية الزراعية مثل مشروع ١٠٠ ألف فدان صوب زراعية واستنباط الأصناف العالية الإنتاجية والمتحملة للجفاف ومشروع ترشيد مياه الرى مع تيسيرات تمويلية غير مسبوقة للمزارعين لتحويل الأراضي من الري بالغمر إلى الري الحديث بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه الأمر الذي يكلف الدولة أموالا طائلة فضلا عن اهتمام الدولة بالتوسع الأفقي واستصلاح الاراضى لزيادة مساحة الأرض الزراعية وإطلاق عدد من المبادرات البنكية في مجال الاقراض الزراعي للتخفيف على العاملين بهذا القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا.

وأشار وزير الزراعة إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر ومن أهمها الفقر المائي والتغيرات المناخية، مضيفا أن القيادة السياسية أطلقت مشروع «حياة كريمة»، والذي سيغير وجه الحياة في الريف المصري لأكثر من 55 مليون مواطن على مدار 3 سنوات.

من ناحيته، أعرب يرلان بايداوليت ‏عن سعادته البالغة بزيارة مصر تلك الدولة ذات الحضارة العريقة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، حيث طلب دعم وزارة الزراعة المصرية للمنظمة بما لديها من خبرات للمساعدة في تطوير أعمال المنظمة خاصة أن هذه المنظمة وليدة حديثا وهي منبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وتسعى إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول الأعضاء.

‏وأضاف مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أن المنظمة ستستفيد من خبرة مصر الكبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي حيث استطاعت توفير الغذاء لشعبها خلال فترة كورونا والتي تأثر بها معظم دول العالم حتى الغنية منه والمتقدمة وقال أنه جاري اعداد برتوكول لإنشاء مخازن احتياطية للسلع الغذائية في الدولة الأعضاء ‏كما يتطلع لعقد الدورة الثالثة القادمة للمنظمة في إحدى الدول الأفريقية.

المصرى اليوم

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