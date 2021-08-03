كارمن سليمان: فخورة بمشاركتي مع يحيى الفخراني في «ياما في الجراب يا حاوي»

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أعربت الفنانة كارمن سليمان، عن سعادتها الشديدة، بمشاركتها في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، للفنان الكبير يحيى الفخراني.

ونشرت كارمن سليمان مجموعة صور من كواليس تصوير المسرحية وعلقت عليها قائلة: «فخورة جداً بأول بطولة غنائية مسرحية ليا تكون قدام عملاق وقيمة كبيرة زى د.. يحيى الفخراني في مسرحية ياما..في..الجراب..يا..حاوي».

وتابعت :«سعيدة بكوني جزء من عمل بالقيمة الكبيرة دي مع زمايلي وأساتذتي وعلى رأسهم أستاذ مجدي الهواري المخرج والمنتج الكبير

هنستناكم في أول عرض على مسرح مكتبة الأسكندريه بداية من 17 أغسطس «.

وسبق أن نشرت الصحفة الرسمية لمسرح «كايرو شو» عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مواعيد العرض، حيث يبدأ في محافظة الإسكندرية من يوم 17 أغسطس المقبل، وفي القاهرة من يوم 26 أغسطس المقبل.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي وإخراج مجدي الهواري وبطولة يحيى الفخراني ونخبة من النجوم يقفون على المسرح لأول مرة منهم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي، إلى جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا إدريس ولبنى ونس وعلاء قوقه.

وتدور أحداث «يا ما في الجراب يا حاوي» في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة، ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.