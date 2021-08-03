مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تشارك في مهرجان السباحة

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نظمت مديرية الشباب والرياضة، بكفر الشيخ المهرجان الرياضي للسباحة الحرة بمشاركة 30 متسابقًا بحمام سباحة نادي كفر الشيخ الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يأتي ذلك اتجاه نحو استحداث العديد من البرامج والمشروعات الرياضيه التي تم إدراجها ضمن خطة التنميه الرياضيه للعام المالي 2021/2022.

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة في تنمية ودعم كافة الأنشطة الرياضية المختلفة المقدمة بمراكز الشباب وتوفيرها أمام النشء والشباب بنطاق المحافظة، مقدمًا الشكر لوكيل الوزارة ولجميع العاملين في المديرية الذين ساهموا في تحقيق هذا الجهد.