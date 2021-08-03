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أشاد الوزير أشرف صبحي بتعليق المعلق الجزائري حميد لبراوي على مباراة مصر وألمانيا .

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد :"المعلق الجزائري حميد لبراوي رائع التعليق على مباراة مصر وألمانيا بكرة اليد كان تلقائيا ومعبراً عن شعور حقيقي لمواطن عربي يتشرف بمنتخب مصر الذي قدم مباراة قوية واستحق الفوز" .

ووجه الوزير أشرف صبحي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الشكر للمعلق الجزائري مؤكدا أنه يتمنى أن يسمع تعليقه في النهائي وأن تكون مصر طرفا في المباراة النهائية.

وأوضح المعلق الجزائري حيد لبراوي أن هذا المنتخب والجيل الذهبي يستحق الميدالية الذهبية وسأقوم بالتعليق على مباراة فرنسا والمباراة النهائية

وأكد لبراوي في تصريح للقناة : " كاتونجا قدم أداء مميز في مباراة ألمانيا وسأزور مصر وأفي بعهدي له وأقدم هدية لحارس مصر" ، ووجه الوزير دعوة للمعلق الجزائري لزيارته .

وأضاف لبراوي :" أتشرف بظهوري فى برنامج على مسئوليتى ومع الإعلامي أحمد موسي ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي" .