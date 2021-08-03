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إيهاب جلال يعالج أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز

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إيهاب جلال يعالج أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز إيهاب جلال يعالج أخطاء لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها غدا الأربعاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الــ25 لبطولة الدورى الممتاز.

الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال حرص على إقامة مران خفيف لتجنب إرهاق اللاعبين ، تم خلاله وضع الرتوش الأخيرة لمباراة الأربعاء، المران اشتمل علي تدريبات كرة يد للوقوف علي تحركات اللاعبين في الأماكن الخطرة.

وأدى حراس المرمى تدريبات كرة طائرة لكن بالقدم، واختتم المران بتقسمية خفيفة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها قبل لقاء الغد.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 33.

المصرى اليوم

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