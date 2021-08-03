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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، استقرارها عند الأسعار المنخفضة التي حققتها مساء الاثنين، في استجابة لانخفاض سعر الذهب عالميا صباح اليو، ولكنه ما لبث أن ارتفع قليلا، ويتأثر الذهب عالميا بمؤشر الدولار، وسندات الخزانة.

وتشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط بسبب تأرجح الأسعار عالميا نتيجة للتغيرات الاقتصادية ومخاوف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 906 جنيهات، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 793 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 680 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6344 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عالميا مع قرب نهاية التداول، مساء اليوم، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة بنسبة 0.48%، مع استقرار مؤشر الدولار عند الأسعار التي حققها في الصباح .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 799.86 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،810.98 $ .

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