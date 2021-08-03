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جامعة بنها: حريصون على الاستثمار في المعرفة وتحويلها إلى ثروة اقتصادية

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جامعة بنها: حريصون على الاستثمار في المعرفة وتحويلها إلى ثروة اقتصادية جامعة بنها: حريصون على الاستثمار في المعرفة وتحويلها إلى ثروة اقتصادية

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افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، معسكر مهارات ريادة الأعمال، والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو جامعة بنها)، والذي يستمر لمدة 4 أيام متواصلة، بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد الجيزاوي أن الجامعة حريصة على الاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي وتحويلها الى ثروة اقتصادية، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بإنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكارية وربطها بالصناعة.

وأضاف أن الدولة لديها إرادة قوية للاستثمار أيضا في الشباب كقيادات شابة قادرة على الإدارة واتخاذ القرار في الوقت المناسب، موجها حديثه للطلاب قائلا: افتخروا ببلدكم وجامعاتكم.

المصرى اليوم

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