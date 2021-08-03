بينيت: خلاف نتنياهو مع الأردن لم يكن له داع

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جي بي سي نيوز :- هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، سلفه بنيامين نتنياهو، معتبرا أن سياسته تجاه إيران فشلت، كما أن خلافه مع الأردن لم يكن له داع.

وفي كلمت له أمام الكنيست، قال بينيت إن الإرث الأمني الذي حصل عليه من نتنياهو أجبره على تمرير ميزانية أمنية ضخمة، مضيفا أن “الخلاف مع الأردن كان من دون داع، وبسبب ذلك تم تضييع “نهريم” (منطقة الباقورة الأردنية).. هذه ليست حنكة سياسة”، وقال إن سياسة نتنياهو إمام ايران فشلت.

وكان أعضاء المعارضة هاجموا بينيت، وذلك عقب تمرير الميزانية حيث قالوا إنها تلحق الضرر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة، وخلال ذلك تم إخراج عدد كبير من النواب من قاعة الكنيست.