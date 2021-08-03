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عمرو حسن: «الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن من قبل ولادته»

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عمرو حسن: «الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن من قبل ولادته» عمرو حسن: «الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن من قبل ولادته»

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قال الدكتور عمرو حسن المقرر السابق بالمجلس القومي للسكان، إن الجميع تابع اليوم حديث الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية حول النمو السكاني المتزايد، متابعًا: «أتفاءل وواضح أن في إرادة سياسية واضحة جدًا وداعمة بشكل قوي في هذا الملف».

وأضاف «حسن» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء: «واحنا رايحين للجمهورية الجديدة لازم نقفل ملف النمو السكاني المتزايد، ومينفعش نورث الملف دا للأجيال اللي بعدنا»، موضحًا: «حديث الرئيس السيسي اليوم كان شامل ولم يتحدث عن فكرة العدد فقط، وإنما عن العدد والخصائص السكانية من التقزم والأنيميا بين الأطفال والسمنة».

وتابع: «لما تديني طفل عنده مشكلة، لما يكبر ويبقى شاب هيبقى مريض وإنتاجه قليل»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير منذ 7 سنوات بالاهتمام بصحة المواطن المصري بشكل غير مسبوق، والدولة تهتم بالمواطن من قبل ولادته، لافتًا إلى المبادرة الرئاسية التي أطلقتها للاهتمام بصحة المرأة الحامل والأمراض التي تنتقل من الأم للجنين.

وأردف، المقرر السابق بالمجلس القومي للسكان: «أرقام الأنيميا في مصر صادمة وأرقام التقزم والسمنة بين الأطفال فيها مشكلة كبيرة»، موضحًا أن السيدة التي ستحمل وستلد بدون تنظيم للأسرة لن تكون متفرغة لتنمية مهارة طفلها وسيكون تحصيله الدراسي ضعيف«.

وأكد «حسن» أن الرئيس السيسي طالب بتغيير الرؤية ومفهوم «العيل بيجي برزقه»، موضحًا: «دا عيل وروح هنتحاسب عليه يوم القيامة ولذلك محتاجين خطاب ديني يوضح أن لو طفلين متربين كويس وصحتهم كويسة أفضل وأبرز لعائلتهم ولدينهم وبلدهم من 4 أو 5 أطفال غير منتجين»، مؤكدًا: «دي حرب وعي محتاجه كل الناس والجهات تشتغل عشان نقفل هذا الملف ولا نورثه للجيل القادم».

المصرى اليوم

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