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جى بي سي نيوز - : ناقشت لجنة الشباب والتعليم النيابية الأثنين قضية 850 طالبا وطالبة قدموا امتحان التوجيهي بعد الغاء نظام السات الامريكي .

ولدى عرض رئيس اللجنة النائب بلال المومني لقضية هؤلاء على وزير التربية محمد أبو قديس الذي حضر الاجتماع ، قال الوزير إن هناك ثلاث خيارات سنطرحها على الطلاب في لقاء سيتم غدا مع ممثلين عنهم :

الخيار الأول : اجراء امتحان آخر .

الثاني : ان يختاروا برنامج آخر غير سات الذي توقف .

الحل الثالث : أن يختاروا مواد من الثانوية العامة الاردنية .

المدينة نيوز سجلت حديث الوزير وإليكموه بالفيديو :

: المدينة نيوز - بتول دانو تيكا