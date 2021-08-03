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: ابو قديس يكشف ثلاث خيارات أمام طلاب التوجيهي بعد الغاء نظام " السات " الأمريكي

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فيديو : ابو قديس يكشف ثلاث خيارات أمام طلاب التوجيهي بعد الغاء نظام " السات " الأمريكي : ابو قديس يكشف ثلاث خيارات أمام طلاب التوجيهي بعد الغاء نظام " السات " الأمريكي

جى بي سي نيوز - : ناقشت لجنة الشباب والتعليم النيابية الأثنين قضية 850 طالبا وطالبة  قدموا امتحان التوجيهي بعد الغاء نظام  السات الامريكي .

ولدى عرض رئيس اللجنة النائب بلال المومني لقضية هؤلاء على  وزير التربية محمد أبو قديس الذي حضر الاجتماع ، قال الوزير إن هناك ثلاث خيارات سنطرحها على الطلاب في لقاء سيتم غدا مع ممثلين عنهم :

 الخيار الأول : اجراء امتحان آخر .

الثاني : ان يختاروا برنامج آخر غير سات الذي توقف .

الحل الثالث : أن يختاروا مواد من الثانوية العامة الاردنية .

المدينة نيوز سجلت حديث الوزير وإليكموه :

المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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