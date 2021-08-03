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السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده

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إشادة أممية بالدور السعودي في إنشاء تحالف محاربة الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف،...

023cd69304.jpgالرياض: الوطن
f5d49d55e0.jpg24 ذو الحجة 1442 هـ

بريطانيا تلمح إلى ضلوع إيران في اختطاف سفينة قبالة الإمارات

أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة "قد تكون تعرضت لعملية خطف"...

icon-byline.pngلندن الوكالات
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

ابن فرحان: سندعم اتفاقا نوويا مع إيران يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.وقال في...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

خادم الحرمين يبعث برسالة شفوية لملك الأردن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفوية، إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق...

icon-byline.pngالرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية ويثمن الدعم السعودي

قال الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء، إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وأضاف...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

اليونان .. اندلاع حريق جديد قرب أثينا

اندلع حريق جديد اليوم في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة...

icon-byline.pngأثينا: الوكالات
icon-clock.png24 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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