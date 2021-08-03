السفير لدى الفلبين يقدم أوراق اعتماده
استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف،...
أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) بأن سفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة "قد تكون تعرضت لعملية خطف"...
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستدعم أي اتفاق نووي مع إيران يضمن عدم امتلاك طهران أسلحة نووية.وقال في...
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفوية، إلى ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تتعلق...
قال الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء، إن الملك عبد الله الثاني استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.وأضاف...
اندلع حريق جديد اليوم في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومتراً شمال أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة...