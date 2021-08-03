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جمعية "منازل عسير" تقدم خدماتها لـ567 مستفيدًا خلال يوليو

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جمعية "منازل عسير" تقدم خدماتها لـ567 مستفيدًا خلال يوليو جمعية "منازل عسير" تقدم خدماتها لـ567 مستفيدًا خلال يوليو
‪ شملت الإيواء والصيانة و"الأثات" بتكلفة أكثر من 200 ألف ريال

جمعية

أعلنت جمعية منازل عسير عن جهودها وإنجازاتها الخيرية خلال شهر يوليو والتي شملت برامج الإيواء ، الإسكان التنموي ، الصيانة الطارئة وتوفير الأجهزة الكهربائية والأثاث.

وقال المدير التنفيذي للجمعية "إسماعيل آل بدوي" إن الجهود المبذولة خلال شهر يوليو الماضي قد بلغت تكلفتها الإجمالية 210167 ألف ريال استفاد منها 567 من مستفيدي الجمعية.

وأوضح أن الجمعية قد أسهمت في توفير خدمة الإيواء لـ464 مستفيدًا بواقع 116 وحدة بلغت تكلفتها 137582 ألف ريال ، بينما أسهمت في تقديم الإسكان التنموي لعدد 12 مستفيدًا بواقع 3 وحدات سكنية، إضافة إلى تقديم خدمة الصيانة الطارئة لوحدة سكنية بتكلفة 2000 ريال فضلاً عن توفير أجهزة كهربائية وأثاث منزلي لعدد 13 أسرة استفاد منها 87 شخصًا بتكلفة 70585 ريالاً.

كما قدّم "آل بدوي" الشكر الجزيل لكل من أسهم في جهود الجمعية سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم ، داعيًا في الوقت ذاته لمواصلة الدعم حتى تتمكن الجمعية من تقديم خدماتها للمحتاجين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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