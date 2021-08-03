نقيب الفلاحين عن تحريك سعر الخبز: الرئيس انتصر للغلابة.. وولى زمن المسكنات

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علق حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحريك سعر الخبز، قائلًا: «الرئيس السيسي رد الاعتبار والكرامة للرغيف بعدما هدر حقه، المفروض نشيل الرغيف على راسنا».

وتابع «أبوصدام»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، الثلاثاء: «الرغيف دلوقتي بيتنشف ويباع الكيلو بـ3 جنيهات..ومصر تستورد 12 مليون طن قمح سنويًا، وننتج 9 ملايين طن، ومن المفروض أن يستهلك المواطن 185 كجم، في حين أن متوسط الاستهلاك العالمي 75 كحم».

وأضاف: «ولى زمن المسكنات، وبدأ زمن العمليات الجراحية لإصلاح الجسد المصري.. الدعم كله فيه شبهة فساد مالي، الدعم لا يصل إلى مستحقيه.. إحنا بتقول الرئيس انتصر للغلابة».