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«العناني» وسفير اليابان يناقشان إمكانية تدعيم المتحف الكبير بخبراء

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«العناني» وسفير اليابان يناقشان إمكانية تدعيم المتحف الكبير بخبراء «العناني» وسفير اليابان يناقشان إمكانية تدعيم المتحف الكبير بخبراء

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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، الثلاثاء، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور أنا يوشيفومى أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في .

وخلال اللقاء تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال الهندسية والأثرية به، كما تم مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من اليابان وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، نظراً لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.

المصرى اليوم

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