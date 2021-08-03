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محمد رمضان يستفز عمرو أديب بـ« جديد» بعد غرامة الـ10 آلاف جنيه «شاهد»

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محمد رمضان يستفز عمرو أديب بـ«فيديو جديد» بعد غرامة الـ10 آلاف جنيه «شاهد» محمد رمضان يستفز عمرو أديب بـ« جديد» بعد غرامة الـ10 آلاف جنيه «شاهد»

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بث الفنان محمد رمضان مقطع ساخرًا على صفحته بـ فيس بوك بعد حصوله على حكم قضائي بتغريم الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على شاشة «إم بي سي »، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه

وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي يضم عدة مشاهد من كليباته المنشورة على «يوتيوب» من أغنيات «نمبر وان» و«ثابت»، وكتب تعليقًا على الحكم: «الحمد لله ثم شكراً القضاء المصري العادل النزيه».

محكمة جنح الشيخ زايد كانت قد قضت ظهر الأحد الماضي بتغريم الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة، في اتهامه بسب وقذف وتهديد الفنان محمد رمضان.

كان المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبدالحي أديب، وشهرته عمرو أديب، بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويضا ماليا 100 ألف جنيه وواحد.

وجاء في نص الدعوى أن المعلن إليه الأول- الإعلامي عمرو أديب- استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًا صحفيًا إعلاميًا وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظًا وسبًّا وقذفًا وتشهيرًا وتهديدًا للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب «لم يتربى»، قائلاً له: «لو محدش رباك أنا هربيك».

وقالت الدعوى إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلًا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة «mbc».

وأضافت: «لمحمد رمضان مسلسل تليفزيوني يُذاع على نفس الفضائية مما يؤثر على مشاهديه واستحقاره لدى الجماهير المصرية والعربية الذين يتابعون أعمال الفنان الطالب المدعي بالحق المدني، مما حدا بالطالب بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى قضائية ضد عمرو أديب».

كان أديب قال: «يا أنا يا أنت، نروح للقاضي وهو يحكم باللي شايفه، ولو محدش رباك أنا هربيك، أنا كنت مستنيلك غرورك يصورلك إنك تعمل أي شيء وهيعدي، لو فاكر إنك مسنود البلد دي مفيهاش حد مسنود وأدينا قاعدين بينا القضاء، أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا أنت يا محمد رمضان، والقانون مش بيسند حد وبينا القضاء».

وأضاف «أديب» أنه طلب من محاميه الخاص، طارق جميل سعيد، رفع قضية على محمد رمضان، لإساءة الأخير إليه، متابعًا: «ندرت ندر، ندر عليا أي فلوس هاخدها من محمد رمضان هوديها لمستشفى الأطفال في أبوالريش».

وأكد أنه لا يأخذ حقه بالتجاوز، وإنما بالقانون والقضاء، مضيفًا: «يا أنا يا أنت.. نروح للقاضي ونقف قدامه ونوريه الكلام.. ومستعد أقعد معاك العمر كله في مساجلات».

وتابع: «الإنسان المتربي نعمة، فإنت لو مش متربي فيه اللي ممكن يربيك.. لو محدش رباك أنا هربيك»، وذلك على حد قوله.

واستطرد: «انت مش أحسن من ناس كتير، ربك كريم وأنا هاخد حقي بالقانون.. الأيام الجاية نكد، خلينا نروح المحاكم وناخد حقنا».

المصرى اليوم

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