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عميد معهد القلب السابق: «بعض مناطق الصعيد ترى عزوة»

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عميد معهد القلب السابق: «بعض مناطق الصعيد ترى الكرش عزوة» عميد معهد القلب السابق: «بعض مناطق الصعيد ترى عزوة»

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قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن تعتبر من الـ5 دول الأوائل على مستوى العالم في نسبة زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس «100 مليون صحة»، كشفت العديد من الحقائق الخطيرة فيما يخص زيادة الوزن والسمنة.

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن المصريين يتمنون أن يصبح وزنهم جيدًا، لكن ما نيل المطالب بالتمني، موضحًا: «بعض مناطق الصعيد تعتبر عزوة، ويفضل الناس أن يكون الشخص سمينًا يملي هدومه».

وحذر شعبان من أن زيادة الوزن تؤدي إلى السكتات القلبية وتصلب الشرايين، وخلق مشكلات خطيرة في الأوعية الدموية، وتكون مقدمة لأمراض السرطان، مضيفا أن الأكل الكثيف هو المسبب الأول لزيادة الوزن، كما أن الخبز والنشويات لها مفعول كبير في زيادة الوزن.

وتابع: «دول الخليج تشارك مصر في نسبة زيادة الوزن لأن الأشخاص هناك يميلون إلى الأكل بصفة عامة، كما أن أمريكا أيضا تسبقنا في زيادة الوزن، لتأتي مصر في المركز الخامس على مستوى العالم».

المصرى اليوم

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