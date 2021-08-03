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محاضرة وتدريبات خططية فى الاهلى استعدادًا لمباراة وادي دجلة

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محاضرة بالفيديو وتدريبات خططية فى الاهلى استعدادًا لمباراة وادي دجلة محاضرة وتدريبات خططية فى الاهلى استعدادًا لمباراة وادي دجلة

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش، قبل الدخول ‏في معسكر استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق وادي دجلة التي تقام في التاسعة مساء غدٍ على استاد ‏الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين، ثم ‏خاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي الذي يرغب الجهاز الفني في تنفيذه ‏خلال مباراة وادي دجلة.‏

وخاض رباعي حراس مرمى الأهلي «علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق» تدريبات قوية ‏تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.‏

كان لاعبو الأهلي والجهاز الفني قد أجروا مسحة طبية اليوم، وذلك وفقًا للإجراء الطبي المتبع ‏للاطمئنان على حالة الجميع.‏

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة مساء غدٍ الأربعاء وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن.

ويخوض الأحمر عدة مواجهات مهمة في بطولة الدوري الممتاز، خلال شهر أغسطس الحالي، تبدأ بمباراة وادي دجلة غدًا الأربعاء، وبعدها يخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل 7 ‏أغسطس ثم الإسماعيلي يوم الأربعاء 11 أغسطس.

وبعد ذلك يواجه الأهلي فريق إنبي، يوم السبت 14 أغسطس، ثم طلائع الجيش، يوم ‏الثلاثاء 17 أغسطس ثم المصري، يوم الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي ٢٣ و٢٤ أغسطس، وأمام أسوان أحد يومي ‏‏٢٦ و٢٧ أغسطس.‏

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة، ومواصلة انتصاراته في المراحل الحاسمة من بطولة الدوري الممتاز التي يسعى للحفاظ على لقبها.

المصرى اليوم

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