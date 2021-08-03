أخبار عاجلة

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021 -
الجمهوريون يقترحون عزل بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان -
ورش كورشيه بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل -
بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي -
مجلة أمريكية تقترح معاقبة باكستان بعد هزيمة واشنطن أمام « طالبان » -
إبراهيم عادل: تركيزي مع بيراميدز وأسعى لقيادته للمنافسة على البطولات -
سموحة يهزم المصري في لقاء الفرص الضائعة -
"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم" -
لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار -
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أفغانستان.. طالبان تحاصر مدينة لشكركاه عاصمة هلمند والجيش يدعو السكان لإخلاء المدينة

Print
أفغانستان.. طالبان تحاصر مدينة لشكركاه عاصمة هلمند والجيش يدعو السكان لإخلاء المدينة أفغانستان.. طالبان تحاصر مدينة لشكركاه عاصمة هلمند والجيش يدعو السكان لإخلاء المدينة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الجنرال سامي سادات القائد العسكري الأعلى في جنوب أفغانستان اليوم الثلاثاء سكان مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند إلى إخلائها بشكل عاجل، تمهيدًا لتحريرها من طالبان.

وخاطب سادات سكان المدينة في تسجيل صوتي عبر وسائل الإعلام، حيث قال: «نطلب منكم أن تغادروا منازلكم في أسرع وقت.. سنواجه متمردي طالبان ونقاتلهم بقوة».

وأضاف: «لن نترك أي عنصر من طالبان على قيد الحياة.. يرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من بدء عمليتنا».

وجاء نداء الجيش بعد وقت قصير من إحصاء بعثة الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيًّا وإصابة 118 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة في لشكركاه التي يقطنها 200 ألف نسمة.

وأعربت البعثة الأممية عن قلقها الشديد إزاء مأزق المدنيين العالقين، ودعت لوقف فوري للقتال في المناطق الحضرية.

ولشكركاه مسرح لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من المتمردين، ومن شأن خسارتها أن تشكل ضربة للحكومة الأفغانية التي تعهدت بالدفاع عن المدن الرئيسية وعواصم الولايات الكبرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021

الجمهوريون يقترحون عزل بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان

الجمهوريون يقترحون عزل بايدن من منصبه بعد الأحداث الكارثية في أفغانستان

ورش كورشيه بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

ورش كورشيه بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي

بايدن حول الانسحاب من أفغانستان: لن أكرر أخطاء الماضي