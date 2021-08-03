بطولة عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر.. بدء تصوير أول مشاهد فيلم «مربع برمودا»

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قال السيناريست هشام هلال، إنه بدأ اليوم تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد «مربع برمودا»، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت.

وعن الفيلم، أوضح هلال أنه أكشن كوميدي، يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير برمودا والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، مضيفا أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، ويريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

وتدور أحداث الفيلم حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهم هنا شيحة وشيرين رضا وتتوالى الأحداث.

وأوضح هشام أن الفيلم يضم أيضاً نجوماً جدد مثل محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت، أكد هشام أنه كان يعرفه من قبل وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل، ولم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز، مشيراً إلى أن هذا أول أفلام طارق كمخرج بعد أن قدم العديد من المسلسلات الناجحة.

وعن أبطال العمل واختيارهم، قال هشام إنه منذ كتابته للعمل كان يجد النجم عمرو عبدالجليل في الدور الذي تم ترشيحه له، وبالفعل وافق عبدالجليل ورحبت جهة الإنتاج وتم ترشيح بقية النجوم والتوافق عليهم.

وعن المرحلة التي وصل لها فيلمه «كازبلانكا2»، قال هشام إنه انتهى من كتابته بالفعل وعقد جلسات عمل كثيرة هو والمخرج بيتر ميمي، ولكن لم يتم تحديد موعد البدء فيه حتى الآن، وسيشارك فيه النجوم أمير كرارة وعمرو عبدالجليل ومعهم النجم أحمد فهمي كبطل من الأبطال الأساسيين وليس ضيفا للشرف، كما ظهر في الجزء الأول ومثله النجمة نيللي كريم.

وأوضح هشام أنه يواصل حاليا تصوير مسلسله الجديد «المماليك»، والذي ينتمي لنوعية البطولة الجماعية ونوعية أعمال الـ60 حلقة، ويشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد ورانيا يوسف.

مسلسل «المماليك»، يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم رامي وحيد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط،، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.