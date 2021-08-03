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صرف 81.6 مليون رغيف و3702 طن دقيق من مخابز ومستودعات الأقصر

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صرف 81.6 مليون رغيف و3702 طن دقيق من مخابز ومستودعات الأقصر صرف 81.6 مليون رغيف و3702 طن دقيق من مخابز ومستودعات الأقصر

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أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة بالأقصر، استمرار انتظام عمل المخابز دون أي معوقات، موضحًا أنه تم صرف كمية قدرها 81,6 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف/ يوم من خلال 306 مخابز.

وأضاف أنه تم صرف كمية قدرها 3702 طن دقيق بلدي بنسبة 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 577 مستودع دقيق على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ قدره 1.24 مليون جنيه خلال الشهر لـ56122 بطاقة تموينية، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

المصرى اليوم

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