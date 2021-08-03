العثور على عشرات الجثث طافية في نهر بين تيجراي الإثيوبية والسودان

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قال مسؤول سوداني إن السلطات المحلية في منطقة كسلا عثرت على حوالي 50 جثة، لأشخاص فروا من الحرب في منطقة تيجراي الإثيوبية المجاورة، طافية في النهر بين البلدين خلال الأسبوع الماضي.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، عثر على بعض الجثث وعليها أثار أعيرة نارية أو مكبلة اليدين، وقال المسؤول السوداني، هناك حاجة إلى تحقيق الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

ووفق، الجارديان أكد اثنان من العاملين الصحيين الإثيوبيين في منطقة حمديات الحدودية السودانية رؤية الجثث التي عُثر عليها في نهر ستيت، المعروف في إثيوبيا باسم تيكيزي الذي يتدفق عبر بعض المناطق الأكثر اضطرابا في الصراع المستمر منذ تسعة أشهر في تيغراي.

وقال تواضروس تيفيرا، الجراح الذي فر من مدينة حميرة القريبة من تيجراي إلى السودان، لوكالة أسوشيتد برس إنه تم العثور على جثتين يوم الاثنين، أحدهما رجل مقيد اليدين والآخر امرأة مصابة بجرح في الصدر.

وأضاف تيفيرا: إن رفاقه من اللاجئين دفنوا ما لا يقل عن 10 جثث أخرى. وأشار إلي إنه تم العثور على الجثث في اتجاه مجرى نهر بالقرب من حميرة. وقال تيفيرا: "نحن في الواقع نعتني بالجثث التي رصدها الصيادون. أظن أن هناك المزيد من الجثث في النهر."

وأوضح الجراح تيفيرا إنه بينما كان من الصعب التعرف على الجثث، كان لأحدهم اسم شائع بلغة تيجراي، "تيجرينيا"، موشومًا على ذراعه.

وقال طبيب آخر يعمل في حمديات، وشاهد الجثث، لوكالة أسوشيتد برس إن بعض الجثث تحمل علامات على الوجه تشير إلى أنها من عرقية تيجراي. وأصاف الطبيب الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "رأيت الكثير من الأشياء البربرية مثل ضرب البعض بفأس." وقال له شهود عيان في النهر إنهم لم يتمكنوا من التقاط جميع الجثث العائمة في اتجاه مجرى النهر بسبب التدفق السريع للمياه خلال موسم الأمطار.

وحسب رويترز، قال لاجئان إثيوبيان وأربعة شهود سودانيين، إن المياه في السودان جرفت ما لا يقل عن 30 جثة على ضفتي النهر المتدفق من إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا وإنهم انتشلوا الجثث.

وصف حساب على موقع تويتر أنشأته الحكومة الإثيوبية عدد الجثث بأنها حملة وهمية من قبل "الدعاية" بين قوات التيجراي.

ويوم الإثنين، استمرت تدفقات اللاجئين من تيجراي الى داخل الاراضي السودانية منذ اندلاع القتال في إثيوبيا. وحسب وكالة السودان للأنباء(سونا) ووفقا لمصدر مطلع فقد وصل الى منطقة باسندة يوم الاثنين 94 لاجي من تيجراي اضافة الى قوميات اخرى بسبب الاوضاع داخل بلادهم ليرتفع العدد الكلي المرحل من الحدود منطقة تايا الى مركز الاستقبال باسنقا محلية باسندة حتى الإثنين الى 900 لاجئ. ووفقا لاحصاءات الامم المتحدة والمنظمات العاملة مع اللاجئين فقد وصل العدد الكلي المرحل من مراكز الاستقبال بشرق السودان الي المعسكرات الدائمة بكل من ام راكوبة والطنيدبة الى حوالي 42 الف لاجي اثيوبي.

واندلع القتال في تيجراي في نوفمبر الماضي، بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن تحرك قواته إلى المنطقة جاء ردا على هجمات جبهة تحرير شعب تيجراي على معسكرات الجيش الفيدرالي. وأودى الصراع بحياة الآلاف ودفع عشرات الآلاف إلى الفرار إلى السودان المجاور.