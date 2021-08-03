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"تعليم القنفذة" تستعدّ للعام الدراسي بتأهيل 129 مدرسة للبنين والبنات

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"الزاحمي": الوزارة اتخذت كافة التجهيزات لتوفير بيئة تعليمية حيوية

استعدّت إدارة تعليم القنفذة لانطلاقة العام الدراسي الجديد بتنفيذ "15" عملية من عمليات التأهل للمدارس شملت 129 مدرسة للبنين والبنات، بمبلغ يتجاوز 14 مليونًا وثلاثمائة ألف ريال، إلى جانب "6" عقود صيانة لجميع المدارس لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 14 مليونًا وخمسمائة ألف ريال، وكذلك "6" عقود صيانة مكيفات لمدة ثلاث سنوات تتجاوز قيمتها 8 ملايين ريال.

واعتمدت إدارة التعليم ميزانية تشغيلية للمدارس خلال فترة الأربعة الأشهر الأولى من العام الدراسي بأكثر من 5 ملايين ريال حتى يتم استكمال إجراءات العقد الجديد لنظافة المباني المدرسية، كما يستقبل العام الدراسي الجديد باستلام أربعة مشاريع جديدة للطلاب والطالبات لمدارس "القادسية، العتمة، المعقص، ثريبان" بقيمة تقترب من 26 مليون ريال.

وقال مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي لـ"سبق": إن على جميع اللجان والأقسام المختصة بتعليم القنفذة أن تقوم بأقصى جهد لضمان بداية جادة تكفل نجاح العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن وزارة التعليم رسمت ذلك لتتوالى النجاحات التي تحققت سابقًا والتي خطط لها هذا العام.

وأكد أن الوزارة اتخذت كافة التجهيزات لتوفير بيئة تعليمية حيوية وفعالة تضمن بداية وانطلاقة جدّيّة ومثلى للعام الدراسي الجديد، وتهيئة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية العاملة في الميدان التربوي، وذلك عبر تضافر مختلف الجهود المبذولة وتوحيد طاقاتهم للوصول إلى الأهداف والنواتج التربوية المأمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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