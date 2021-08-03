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الإمارات توسع نطاق الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19

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الإمارات توسع نطاق الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 الإمارات توسع نطاق الجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19

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قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية اليوم الثلاثاء إن الإمارات ستبدأ في تقديم جرعة معززة من لقاحات كوفيد-19 لجميع الأفراد الذين حصلوا على جرعتين في البلاد.

وقالت على تويتر إن الجرعة المعززة ستتاح لمن يعدون عرضة لخطر كبير بعد ثلاثة أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية من أحد اللقاحات وستة أشهر لمن سواهم.

وكانت الإمارات، التي أقرت خمسة أنواع من لقاحات كوفيد-19، قد بدأت في يونيو حزيران تقديم جرعات معززة لمن تلقوا في بادئ الأمر تطعيما بلقاح سينوفارم الصيني.

والإمارات، مركز السياحة والأعمال في المنطقة، من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم. فقد حصل نحو 79 في المئة من السكان البالغ عددهم تسعة ملايين نسمة على جرعة من لقاح بينما حصل نحو 70 في المئة من السكان على جرعتين طبقا لأحدث البيانات الرسمية.

المصرى اليوم

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