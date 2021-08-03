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استشاري: السمنة قد تكون سببًا في تأخر إنجاب للسيدات

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استشاري: السمنة قد تكون سببًا في تأخر إنجاب للسيدات استشاري: السمنة قد تكون سببًا في تأخر إنجاب للسيدات

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة في السيدات ضارة جدًا في كل الأعمار، وتسبب الكثير من المشاكل مثل السكر والضغط والكوليسترول، وصعوبة في الحركة في المفاصل، خلاف اضطراب الدورة وتكيس المبيض وصعوبة في الإنجاب.

وتابع خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن السمنة المفرطة تؤخر الإنجاب، لذلك خفض الوزن من العوامل المساعدة لعلاج تأخر الإنجاب، خاصة للسيدات.

ولفتت إلى أن عملية تحويل المسار مناسبة جدًا لخفض وزن أصحاب السمنة المفرطة، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، ولا تختلف تمامًا عن عملية تكميم المعدة، وهي عملية فعالة لمرضى السكري.

المصرى اليوم

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