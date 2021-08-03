نائبة: لا يجب اجتزاء تصريحات الرئيس عن رغيف الخبز لإحداث بلبلة

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حذّرت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، مما اعتبرته محاولة البعض اجتزاء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أدلى بها على هامش افتتاحه للمدينة الصناعية الغذائية بمحافظة المنوفية، والتى أشار فيها إلى ضرورة تغيير السعر الحالى لرغيف الخبز المدعم، أو إخراجها من سياقها لتشويهها وخلق حالة بلبلة في الشارع المصري، قائلة «الرئيس كان يتحدث عن برنامج التغذية المدرسية لاولادنا» ومتطلبات تنفيذ هذا البرنامج من موارد مالية تقدر بـ 8 مليار جنيه، حينها أشار إلى ضرورة إعادة النظر في سعر رغيف الخبز بشكل يساهم في توفير جزء من ميزانية برنامج التغذية المدرسية.

وأضافت النائبة في بيان، الثلاثاء، أنه يجب الإشارة إلى أن فاتورة دعم الخبز التي تتحملها الدولة تصل إلى 42.5 مليار جنيه من أصل نحو 84 مليار جنيه هي فاتورة الدعم التمويني وفقًا للميزانية العامة للدولة للعام 2020- 2021، وأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم 67 قرشًا، في حين تبيعه الحكومة للمواطن بـ5 قروش، وتتحمل الدولة 60 قرشًا من تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، في حين تقدم الحكومة الخبز المدعوم لنحو 60 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة للفرد يوميًا، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووصفت عفيفي تصريحات الرئيس، بأنها تصريحات شجاعة لا تصدر إلا عن قائد حقيقي يعرف معنى المسؤولية الوطنية تجاه شعبه ودولته، موضحةً أن الرئيس قام بعملية شرح كامل لهذه التصريحات حتى لا يساء استقبالها أو تفسيرها من قبل بعض الاشخاص أو الجهات المعادية لمصر، مؤكدة أن الرئيس السيسي أعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا القرار امام الشعب المصري، لافتة في الوقت نفسه إلى أن هذه التصريحات تأتي استمرارا لنهج الشفافية الذي يطبقه الرئيس مع المصريين في اشراكهم معه في كافة القضايا منذ اعتلائه سدة الحكم.

وقالت عفيفي، إن الدولة المصرية تشهد حراكا تنمويا على كافة الاصعدة، بداية من اعادة بناء الانسان المصري وتوفير موقومات الحياة الكريمة له، سواء من خلال مبادرات الرعاية الصحية والقضاء على فيروس سي وقوائم انتظار المرضى وباقي مبادرات 100 مليون صحة، وبرامج رعاية المرأة المصرية والاطفال في المدارس للحفاظ على جيل جديد يكون قادراً على استكمال مسيرة بناء الوطن، بالاضافة للمبادرات الكثيرة والجهود الضخمة لتوفير السكن المائم لمحدودي الدخل واهالينا في العشوائيات، ذلك فضلا عن المشروعات القومية العملاقة، والتي يأتي على رأسها تطوير الريف المصري الذي تصل تكلفتة اكثر من 700 مليار جنيه،وغيرها من مقومات وملامح الجمهورية الجديدة التي سنباهي بها الأمم.