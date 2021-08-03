أخبار عاجلة

"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم" -
لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار -
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام -
"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري -
أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء و 8 طرق لترشيد الاستهلاك -
عاشت قبل 130 مليون سنة.. علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات -
غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان -
الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين -
نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة -
"بايدن": لا يجب أن نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ الأقصر يبحث تذليل العقبات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

Print
نائب محافظ الأقصر يبحث تذليل العقبات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نائب محافظ الأقصر يبحث تذليل العقبات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، الثلاثاء اجتماعا بحضور رؤساء المراكز والمدن ومن ينوب عنهم ومسؤولى كل من جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وجهاز مشروعات شباب الخريجين والإدارة الهندسية والتموين والصندوق الاجتماعي.

وتناول الاجتماع الأعمال التى تختص بها اللجنة التى شكلها محافظ الأقصر، لبحث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتذليل كل العقبات.

ووجه نائب المحافظ بضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص التراخيص الدائمة والمؤقتة مع مراعاة موافقة كل الوزارات والهيئات والإدارات المختصة أثناء منح التراخيص.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء و 8 طرق لترشيد الاستهلاك

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء و 8 طرق لترشيد الاستهلاك

عاشت قبل 130 مليون سنة.. علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات

عاشت قبل 130 مليون سنة.. علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات

عمرها 9 أشهر.. أب يقتل ابنته انتقامًا من والدتها لتركها المنزل في الفيوم

عمرها 9 أشهر.. أب يقتل ابنته انتقامًا من والدتها لتركها المنزل في الفيوم

غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان

غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان