نائب محافظ الأقصر يبحث تذليل العقبات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

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عقد محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، الثلاثاء اجتماعا بحضور رؤساء المراكز والمدن ومن ينوب عنهم ومسؤولى كل من جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة وجهاز مشروعات شباب الخريجين والإدارة الهندسية والتموين والصندوق الاجتماعي.

وتناول الاجتماع الأعمال التى تختص بها اللجنة التى شكلها محافظ الأقصر، لبحث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتذليل كل العقبات.

ووجه نائب المحافظ بضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهاز تنمية المشروعات فيما يخص التراخيص الدائمة والمؤقتة مع مراعاة موافقة كل الوزارات والهيئات والإدارات المختصة أثناء منح التراخيص.