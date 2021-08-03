«بيطري مطروح» تعلن تطعيم 430 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

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أكد الدكتور سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، أنه تم عمل ندوات توعية للمربين حول أهم أمراض الثروة الحيوانية وكيفية التعرف عليها والمكافحة والتحصين.

حيث تم تحصين عدد ١٩٠ بقرة و٢٤٠ رأس أغنام ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بالإضافة إلى استخراج بطاقات تسجيل الحيوان والترقيم.

يأتى ذلك بمبادرة من شركة الريف المصري لتحقيق استفادة المنتفعين مربى الثروة الحيوانية بالمشروع،، مع استمرار دعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتنمية الثروة الحيوانية بكافة مناطق المحافظة ،مع دعمه مديرية الطب البيطري بمزيد من الأطباء البيطرين لتيسير جهود المديرية وتحقيق أهدافها في الوصول إلى الثروة الحيوانية بكافة مناطق المحافظة.

وأشارا إلى أنه تم كذلك عمل برتوكول متابعة لاستكمال باقي التحصينات طبقا للجدول المعلن من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع محافظة مطروح ووزارة الزراعة وشركة الريف المصري ومديرية الطب البيطري بمطروح.