جانتس: مستعدون لأي سيناريو في غزة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة.

ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء، أشار خلالها إلى زيارته فرقة غزة العسكرية بالقرب من قطاع غزة، والتي شدد عبرها إلى وجوب عمل إسرائيل من أجل الحفاظ على هدنة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى العمل على استمرار حالة الهدوء مع أهالي القطاع.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدته تلك أن بلاده على استعداد كامل لأي سيناريوهات محتملة مع قطاع غزة، سواء الذهاب إلى تصعيد جديد أو الوصول إلى هدنة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعمل على استعادة الجنود الأسرى لدى حركة «حماس».

وأوضح بيني جانتس أن القوات الإسرائيلية تقوم بإعداد مئات الأهداف العملياتية، بزعم حماية سكان الجنوب الإسرائيلي، وإبعاد أي تهديد عنهم، ويقصد بهم مستوطنات غلاف غزة.