أخبار عاجلة

"الأونروا" تشكر المملكة على دعمها السخي لبناء مدرسة ومركز صحي بمخيم عايدة في "بيت لحم" -
لجنة التوطين بجدة تضبط تشغيل عمالة وافدة في مكاتب العقار -
العشوان لـ"سبق": السعودية تكفل حقوق "السياح" وتحمي حرياتهم الشخصية وفق النظام -
"الرويلي" يلتقى قائد الجيش الباكستاني ويناقش تعزيز التعاون العسكري -
أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء و 8 طرق لترشيد الاستهلاك -
عاشت قبل 130 مليون سنة.. علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات -
غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان -
الجامعة السعودية الإلكترونية و"ارتقاء" توزِّعان عددًا من الأجهزة المعاد تأهيلها على المستفيدين -
نادي قلوة يطلق هويته الجديدة... والصلاحي يشدد على استراتيجيته المنبثقة من مستهدفات وزارة الرياضة -
"بايدن": لا يجب أن نقاتل في حرب رفض الجيش الأفغاني خوضها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جانتس: مستعدون لأي سيناريو في غزة

Print
جانتس: مستعدون لأي سيناريو في غزة جانتس: مستعدون لأي سيناريو في غزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لأي سيناريو متوقع في قطاع غزة.

ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء، أشار خلالها إلى زيارته فرقة غزة العسكرية بالقرب من قطاع غزة، والتي شدد عبرها إلى وجوب عمل إسرائيل من أجل الحفاظ على هدنة طويلة الأمد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تهدف إلى العمل على استمرار حالة الهدوء مع أهالي القطاع.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدته تلك أن بلاده على استعداد كامل لأي سيناريوهات محتملة مع قطاع غزة، سواء الذهاب إلى تصعيد جديد أو الوصول إلى هدنة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعمل على استعادة الجنود الأسرى لدى حركة «حماس».

وأوضح بيني جانتس أن القوات الإسرائيلية تقوم بإعداد مئات الأهداف العملياتية، بزعم حماية سكان الجنوب الإسرائيلي، وإبعاد أي تهديد عنهم، ويقصد بهم مستوطنات غلاف غزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء و 8 طرق لترشيد الاستهلاك

أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء و 8 طرق لترشيد الاستهلاك

عاشت قبل 130 مليون سنة.. علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات

عاشت قبل 130 مليون سنة.. علماء يكتشفون نوعين جديدين من الديناصورات

عمرها 9 أشهر.. أب يقتل ابنته انتقامًا من والدتها لتركها المنزل في الفيوم

عمرها 9 أشهر.. أب يقتل ابنته انتقامًا من والدتها لتركها المنزل في الفيوم

غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان

غياب مدافع بيراميدز أمام أسوان