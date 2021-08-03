«أوقاف الأقصر» تستقبل 4 أطنان من الدفعه الثانيه من لحوم صكوك الأضاحي

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أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة أوقاف الأقصر، استقبال مديريه الأوقاف اليوم الثلاثاء، الدفعه الثانيه من الدفعات المخصصه من قبل الوزراة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام، وقدرها 4 أطنان، وذلك لتوزيعها على الأسر المستحقه والأولى بالرعاية على مستوى المحافظة .

وأضاف أن ذلك في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بكافه مؤسساتها لهذه الاسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظه .

وتم استلام الدفعة الثانية، في حضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل الوزارة، والشيخ محمود مصطفى المفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور عبدالعال، وكيل المديرية، والشيخ رضوان خليل مدير الدعوه بالمديرية، حيث استقبلت عدد 8 طن من لحوم صكوك الاضاحى لتوزيعها على الأسر المستحقة بالمحافظة .