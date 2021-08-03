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محافظ قنا يرأس اجتماع متابعة تنفيذ مشروعات حياة كربمة

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ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بهدف تذليل التحديات التي قد تقف عائقا أمام معدلات تنفيذ المشروعات، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس زكريا عبدالحميد رئيس قطاع كهرباء قنا، والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محسن زهران رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري ،والمهندس صالح محمود مدير مديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اجتماع محافظ قنا لمناقشة مشروع حياة كريمة

واستمع محافظ قنا خلال الإجتماع إلى أهم المشكلات والتحديات التي تعانى منها القرى خاصة البنية التحتية كالطرق، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، موجها بضرورة مراعاة الاشتراطات الأمنية والفنية التي تحقق المصلحة العامة عند تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة، وكذلك ضرورة رفع المقايسات عند تخطيط الشوارع، وتقديم كل الدعم لإتمام واقامة المشروعات التي تعمل على تطوير البنية التحتية، مع ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لتذليل التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات.

اجتماع محافظ قنا لمناقشة مشروع حياة كريمة

وشدد «الداودي»، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا لإحداث تنمية شاملة بقري الريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

اجتماع محافظ قنا لمناقشة مشروع حياة كريمة

المصرى اليوم

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