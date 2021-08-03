«مياه الأقصر»: لقاء جماهيري لمبادرة حياة كريمة بقرى مركز إسنا

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عقدت شركه مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، مؤتمر لمبادرة «حياه كريمة» بمجلس قرية الشغب بمركز إسنا، بحضور عزيزة أدم، رئيس الوحدة المحلية بقرية الشغب، عبدالصبور حسن، رئيس شبكات المياه بإدارة إسنا، والدكتورة امانى محمد المدنى، مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الأقصر، ومروان مصطفى، مسؤول إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى .

وبحسب بيان، الثلاثاء، يهدف اللقاء الجماهيري إلى تعزيز وعى المواطنين بمبادرة حياة كريمة واهم الخدمات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها ضمن خطة رئيس الجمهوية في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الاكثر احتياجا بالقرى المصرية.

كما نفذ عدد من مكلفات الخدمة العامة عدد من الأنشطة منها إستطلاع رأى المواطنين وطرق الأبواب بالقرية، وذلك لمعرفة مدى جودة الخدمة المقدمة في بعض المناطق بقرية الشغب .