عون عشية ذكرى انفجار مرفأ بيروت: فليذهب القضاء إلى النهاية وأنا معه

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أن «الحقيقة ستظهر، وسينال كل مذنب جزاءه»، محيياً «روح كل شهيد سقط في هذه المأساة الكبرى».

وأعرب الرئيس عون عن تعاطفه مع كل جريح ومصاب، «وكل من فقد عزيزاً أو قريباً، منزلاً أو مُلكاً، وأنحني أمام صمود شعب تجمَّعَت في وجهه كل المآسي».

وخلال رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني مساء الثلاثاء، قال عون «‏فليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات في انفجار المرفأ، وأنا معه وإلى جانبه»، مؤكداً «نعم للقضاء القوي، الذي لا يتراجع أمام صاحب سلطة مهما علا شأنه، ولا يهاب الحصانات والحمايات، من أجل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتسببين بهذا الانفجار».

وإذ أوضح أنه «عندما يضع رئيس الدولة نفسه بتصرف القضاء لسماع إفادته فلا عذر لأحد بأن يمنح نفسه أي حصانة، أو يتسلح بأي حجة، قانونية كانت أم سياسية، كي لا يوفّر للتحقيق كل المعلومات المطلوبة لمساعدته في الوصول إلى مبتغاه».

ورأى أن «التحدّي الذي يواجهه المحقق العدلي ومعه القضاء لاحقاً، هو كَشف الحقيقة وإجراء المحاكمة وإصدار الحُكم العادل في فترة زمنية مقبولة، لأن العدالة المتأخرة، ليست بعدالة».

الرئيس عون، طالب بأن يكون إحياء الذكرى غداً الأربعاء «بعيداً عن أي تصرف يمكن استغلاله للعبث بالأمن والاستقرار في البلاد، ويسيء إلى معاني هذه الذكرى المأساوية».

وتابع، أنه «في الرابع من أغسطس من العام الماضي، تمزق وجه بيروت وتمزقت قلوب كثيرة، وفقدت أرواح بريئة ما كان يجب أن تسقط لولا تراكم الإهمال، وتضافر مسؤوليات الكثيرين على مر السنين وعلى مختلف المستويات، الذين كان بإمكانهم اتخاذ إجراءات عملية لإزالة خطر المواد التي أدت إلى هذه الكارثة».